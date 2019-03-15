Эксперты из Эфиопии прибыли во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) и приступили к изучению бортовых самописцев разбившегося в воскресенье самолета Boeing 737 Max 8, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Делегация Эфиопии под руководством главного следователя Бюро расследования катастроф прибыла в BEA, и расследование началось", - говорится в сообщении авиакомпании Ethiopian Airlines в Twitter.

Регистратор полётных данных (FDR) и речевой самописец (CVR) были накануне доставлены в Париж из Эфиопии. Ранее BEA сообщало, что в четверг прошли координационные совещания, а вся техническая работа должна начаться в пятницу.

В среду власти Эфиопии запросили у французского BEA помощь в расшифровке "черных ящиков" разбившегося Boeing, так как германское Бюро авиационных инцидентов отказалось участвовать в расшифровке. Представитель немецкого ведомства Гернот Фрайтаг подтвердил, что власти Эфиопии обращались с такой просьбой, однако бюро не располагает необходимым программным обеспечением для анализа "черных ящиков".