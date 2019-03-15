В Эфиопии приступили к изучению "черных ящиков" разбившегося Boeing 737
Эксперты из Эфиопии прибыли во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) и приступили к изучению бортовых самописцев разбившегося в воскресенье самолета Boeing 737 Max 8, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Делегация Эфиопии под руководством главного следователя Бюро расследования катастроф прибыла в BEA, и расследование началось", - говорится в сообщении авиакомпании Ethiopian Airlines в Twitter.
Регистратор полётных данных (FDR) и речевой самописец (CVR) были накануне доставлены в Париж из Эфиопии. Ранее BEA сообщало, что в четверг прошли координационные совещания, а вся техническая работа должна начаться в пятницу.
В среду власти Эфиопии запросили у французского BEA помощь в расшифровке "черных ящиков" разбившегося Boeing, так как германское Бюро авиационных инцидентов отказалось участвовать в расшифровке. Представитель немецкого ведомства Гернот Фрайтаг подтвердил, что власти Эфиопии обращались с такой просьбой, однако бюро не располагает необходимым программным обеспечением для анализа "черных ящиков".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
14 Мар. 17:21 8 574
-
14 Мар. 14:10 7 729
-
14 Мар. 13:40 7 000
-
14 Мар. 13:07 5 724
-
14 Мар. 16:33 5 436