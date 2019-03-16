Пятнадцать часов субботы есть у 4,45 миллиона граждан Словакии в возрасте от 18 лет для того, чтобы из 13 кандидатов в президенты выбрать одного, наиболее достойного занять пост главы республики, выборы начались в 7.00 по местному времени и продлятся до 22.00, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Первые результаты голосования Статуправление республики опубликует вскоре после его окончания и будет продолжать это делать примерно с 10-минутными интервалами. К утру в воскресенье будет практически полностью ясна общая картина итогов выборов", - заявил в пятницу на пресс-конференции глава Статуправления Александер Баллек, добавив, что окончательные результаты голосования будут опубликованы также в воскресенье, после того, как их утвердит госкомиссия по выборам и контролю за финансированием политических партий.

Среди 13 претендентов на место в президентском дворце словацкие СМИ выделяют трех фаворитов - замглавы Еврокомиссии 52-летнего Мароша Шефчовича, экс-главу Верховного суда 61-летнего Штефана Гарабина и адвоката из небольшого городка Пезинок под Братиславой 45-летнюю Зузану Чапутову. Все они неизменно занимали первые три места в опросах общественного мнения до тех пор, пока 1 марта на них не настал мораторий.

Любопытны результаты последнего из опубликованных опросов, проведенного агентством АКО. Чапутова получила в нем 52,9% голосов респондентов, Шефчович - 16,7%, а Гарабин - 11,4%. Остальные кандидаты значительно отстали от этой тройки.

Представляют интерес также высказывания главных претендентов на высший в стране пост об отношениях с Россией. Придерживающийся, в основном, католическо-консервативных взглядов Гарабин весьма неожиданно на одном из митингов заявил, что готов выступить в качестве президента республики с предложением о приеме России в состав НАТО.

Дипломат Шефчович считает необходимым прекратить политику изоляции в отношении РФ.

"Я думаю, что сейчас необходимо искать способ, как снова запустить диалог с Россией. Санкции - это всегда лишь крайность, и именно государства Центральной и Восточной Европы страдают от них более всего", - сказал Шефчович, выступая по сетевому телеканалу Tablet.