Генсек НАТО назвал душераздирающим зрелищем пожар в Нотр-Даме
16 апреля 2019 00:37 198
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал душераздирающим зрелище пожара в соборе Парижской богоматери.
"Зрелище собора Парижской богоматери душераздирающе. Наши мысли с теми, кто спасает великий символ европейской культуры, и с народом Франции", - написал он в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция.
На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение огня. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.
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