Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал душераздирающим зрелище пожара в соборе Парижской богоматери.



"Зрелище собора Парижской богоматери душераздирающе. Наши мысли с теми, кто спасает великий символ европейской культуры, и с народом Франции", - написал он в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция.



На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение огня. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.