На Тайване произошло мощное землетрясение
18 апреля 2019 09:34 168
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 13.01 по местному времени в уезде Хуалянь на восточном побережье острова.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 50 километров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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