Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 13.01 по местному времени в уезде Хуалянь на восточном побережье острова.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 50 километров.