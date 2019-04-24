По меньшей мере восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в городе Саннивейл (штат Калифорния). Как сообщила в среду телекомпания ABC, в полиции полагают, что действия водителя транспортного средства были преднамеренными.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ABC, инцидент произошел во вторник вечером. Водитель автомобиля задержан.

Все пострадавшие, самому младшему из которых 13 лет, доставлены в больницу.