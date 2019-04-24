В США автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
24 апреля 2019 10:30 183
По меньшей мере восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в городе Саннивейл (штат Калифорния). Как сообщила в среду телекомпания ABC, в полиции полагают, что действия водителя транспортного средства были преднамеренными.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным ABC, инцидент произошел во вторник вечером. Водитель автомобиля задержан.
Все пострадавшие, самому младшему из которых 13 лет, доставлены в больницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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