Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным поможет развитию двусторонних связей и урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни, - подчеркнул он. - Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию и обменяться мнениями".

"Надеюсь, у нас будет содержательный обмен мнениями", - добавил лидер КНДР. "Так и будет", - согласился Путин.

Открывая встречу, Ким Чен Ын поблагодарил своего российского коллегу за организацию переговоров и за возможность выделить в насыщенном графике Путина время для поездки во Владивосток на этот саммит. Он также поздравил Путина с избранием на пост президента РФ в 2018 году, что позволит ему "успешно работать над построением сильной России".