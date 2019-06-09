Жительница Москвы закрыла в своей квартире "мужа на час" из-за подозрения в краже. Об этом сообщает"МК", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час". Когда мастер прибыл, он первым делом ушел переодеться в одну из комнат. После того как мужчина приступил к работе, хозяйка квартиры решила проверить, ничего ли не пропало. Женщина заглянула в гардеробную и заметила, что там нет часов стоимостью около миллиона рублей.

В ответ на ее вопрос о том, куда делся дорогостоящий аксессуар, "муж на час" заверил, что ничего не брал.

Тогда женщина заперла его в квартире и вызвала полицейских. При виде сотрудников правоохранительных органов мужчина сознался в краже. Его задержали.

Таганская межрайонная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела.



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