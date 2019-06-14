16:35

У берегов турецкой провинции Эдирне, рядом с морским портом Ибридже, затонул пассажирский самолет Airbus A330. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что самолет был затоплен со стороны береговой охраны провинции в целях развития туристического и спортивного дайвинга.

Согласно данным СМИ, самолет был затоплен на глубине 30 метров.

Сообщается, что, начиная со следующей недели, начнутся погружения дайверов.

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17:44

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