https://news.day.az/world/1129063.html У берегов Турции затонул пассажирский самолет - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Согласно данным СМИ, самолет был затоплен на глубине 30 метров.
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У берегов Турции затонул пассажирский самолет - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
16:35
У берегов турецкой провинции Эдирне, рядом с морским портом Ибридже, затонул пассажирский самолет Airbus A330. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что самолет был затоплен со стороны береговой охраны провинции в целях развития туристического и спортивного дайвинга.
Согласно данным СМИ, самолет был затоплен на глубине 30 метров.
Сообщается, что, начиная со следующей недели, начнутся погружения дайверов.
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17:44
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