В Стамбуле проводится операция, в которой принимает участие свыше 200 сотрудников турецкой полиции. Как передает Day.Az, об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операция проводится в целях борьбы с наркоторговцами по заранее установленным десяти адресам.

В рамках операций было конфисковано свыше 12 килограммов наркотических веществ.

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