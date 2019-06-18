https://news.day.az/world/1129804.html Крупная спецоперация в Стамбуле
Крупная спецоперация в Стамбуле
В Стамбуле проводится операция, в которой принимает участие свыше 200 сотрудников турецкой полиции. Как передает Day.Az, об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что операция проводится в целях борьбы с наркоторговцами по заранее установленным десяти адресам.
В рамках операций было конфисковано свыше 12 килограммов наркотических веществ.
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