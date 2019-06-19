Снятое с борта самолета извержение вулкана восхитило пользователей Сети - ВИДЕО
Пользователи Сети восхитились кадрами извержения вулкана Попокатепетль в Мексике, снятыми пассажиром пролетавшего мимо лайнера, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
Ролик опубликован в твиттере TicToc by Bloomberg.
На записи можно увидеть выброшенный в воздух столб вулканического пепла, окрашенного на фоне заката в светло-розовые тона.
"Какое зрелище!", - поделилась впечатлениями @joan_rollins.
"Классные кадры", - написала @Alighttouch1.
"Выглядит устрашающе", - отметил @rak_strong.
"Удивительная сила природы", - указала @RStasch.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Вулкан является одним из символов Мексики.
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