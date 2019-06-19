Пользователи Сети восхитились кадрами извержения вулкана Попокатепетль в Мексике, снятыми пассажиром пролетавшего мимо лайнера, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Ролик опубликован в твиттере TicToc by Bloomberg.

На записи можно увидеть выброшенный в воздух столб вулканического пепла, окрашенного на фоне заката в светло-розовые тона.

"Какое зрелище!", - поделилась впечатлениями @joan_rollins.

"Классные кадры", - написала @Alighttouch1.

"Выглядит устрашающе", - отметил @rak_strong.

"Удивительная сила природы", - указала @RStasch.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Вулкан является одним из символов Мексики.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!