Небольшой туристический самолет разбился в бельгийской провинции Фламандский Брабант, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает телеканал RTBF, самолет рухнул возле трассы E40, которая соединяет Брюссель и Льеж.

Отмечается, что после крушения самолет загорелся.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

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