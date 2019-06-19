https://news.day.az/world/1130416.html Туристический самолет разбился в Бельгии - ВИДЕО
Туристический самолет разбился в Бельгии - ВИДЕО
Небольшой туристический самолет разбился в бельгийской провинции Фламандский Брабант, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает телеканал RTBF, самолет рухнул возле трассы E40, которая соединяет Брюссель и Льеж.
Отмечается, что после крушения самолет загорелся.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
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