Пожар зафиксирован в понедельник на электростанции Maritsa Iztok 2 в Болгарии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал bTV.

По данным телеканала, возгорание началось в трубе высотой 135 м одной из очистных установок седьмого энергоблока во время проведения ремонтных работ, пострадавших нет.

В настоящее время огонь локализован. Второй, седьмой и восьмой блоки ТЭЦ временно отключены.

На месте происшествия работают пожарные и полиция. Опасности для окружающих нет.

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