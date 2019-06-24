https://news.day.az/world/1131862.html На электростанции в Болгарии произошел пожар
На электростанции в Болгарии произошел пожар
Пожар зафиксирован в понедельник на электростанции Maritsa Iztok 2 в Болгарии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал bTV.
По данным телеканала, возгорание началось в трубе высотой 135 м одной из очистных установок седьмого энергоблока во время проведения ремонтных работ, пострадавших нет.
В настоящее время огонь локализован. Второй, седьмой и восьмой блоки ТЭЦ временно отключены.
На месте происшествия работают пожарные и полиция. Опасности для окружающих нет.
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