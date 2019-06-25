Саперы обнаружили 24 неразорвавшихся снаряда и более 100 опасных фрагментов снарядов в казахстанском городе Арысь, где загорелись и взорвались вклады с боеприпасами. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Жителей города эвакуировали.

"По состоянию на 15.00 саперами министерства обороны обнаружены 24 снаряда и 104 опасных фрагмента снаряда, которые будут своевременно либо на месте подорваны, либо вывезены в безопасную зону и обезврежены", - сказал Беккер в эфире телеканала "Хабар 24".

Он подчеркнул, что жителям будет разрешено вернуться в город только после завершения осмотра всей территории населенного пункта.

"Задача сегодня стоит первоочередная - это обследование железнодорожного полотна, чтобы возобновить железнодорожное сообщение, и обследование территории города. Пока саперы не отработают, мы не можем людей запустить на территорию города, потому что это опасно", - добавил глава Беккер.

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