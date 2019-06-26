https://news.day.az/world/1132476.html Крупная авария в Турции, погибли нелегалы
Крупная авария в Турции, погибли нелегалы
По меньшей мере 10 человек погибли в северо-западной турецкой провинции Эдирне в среду в результате ДТП. Как сообщает газета Hurriyet, в аварию попал микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов недалеко от границы с Грецией, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По предварительной информации, водитель двигался по городу, когда потерял управление и въехал в стену дома. От удара транспортное средство перевернулось. Внутри в момент аварии находились более десяти беженцев. Несколько человек пострадали, с ними работают медики.
О национальной принадлежности погибших и пострадавших пока не сообщается.
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