https://news.day.az/world/1132482.html Маленькая девочка застряла в игровом автомате, пытаясь достать Пикачу - ВИДЕО
Маленькая девочка застряла в игровом автомате, пытаясь достать Пикачу - ВИДЕО
Маленькая девочка застряла в игровом автомате, пытаясь достать мягкую игрушку Пикачу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент произошел в Китае, пострадала 5-летняя девочка, передает Daily Mail.
ЧП случилось в торговом центре города Дунгуань в провинции Гуандун.
Сообщается, что мама девочки отвлеклась на минуту, и в этот момент маленькая поклонница японского мультперсонажа забралась в игровой автомат.
Пострадавшая находилась внутри автомата более 30 минут, пока ее не достал работник ТЦ, открыв автомат своими ключами.
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