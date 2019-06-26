Маленькая девочка застряла в игровом автомате, пытаясь достать мягкую игрушку Пикачу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел в Китае, пострадала 5-летняя девочка, передает Daily Mail.

ЧП случилось в торговом центре города Дунгуань в провинции Гуандун.

Сообщается, что мама девочки отвлеклась на минуту, и в этот момент маленькая поклонница японского мультперсонажа забралась в игровой автомат.

Пострадавшая находилась внутри автомата более 30 минут, пока ее не достал работник ТЦ, открыв автомат своими ключами.

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