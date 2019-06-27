https://news.day.az/world/1132940.html США заявили НАТО, что готовы к переговорам с Ираном без каких-либо условий
США заявили НАТО, что готовы к переговорам с Ираном без каких-либо условий
США заявили на заседании министров обороны стран НАТО о том, что готовы вести переговоры с Ираном без каких-либо условий.
Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Очень важным является то, что США четко заявили о том, что им не нужна война с Ираном. Они заявили о готовности вести диалог, переговоры с Ираном без каких-либо условий", - сказал он.
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