США заявили на заседании министров обороны стран НАТО о том, что готовы вести переговоры с Ираном без каких-либо условий.

Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очень важным является то, что США четко заявили о том, что им не нужна война с Ираном. Они заявили о готовности вести диалог, переговоры с Ираном без каких-либо условий", - сказал он.

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