Вьетнамский рынок Don Xuang Center горит в Берлине, облако дыма видно на расстоянии нескольких километров. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал n24.

Как сообщили спасательные службы, звонок о пожаре поступил на пульт около 12.00 по местному времени. В настоящее время движение транспорта в районе пожара ограничено, сообщает в соцсети Twitter берлинская транcпортная сеть BVG.

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