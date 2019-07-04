https://news.day.az/world/1134967.html В Берлине загорелся вьетнамский рынок
В Берлине загорелся вьетнамский рынок
Вьетнамский рынок Don Xuang Center горит в Берлине, облако дыма видно на расстоянии нескольких километров. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал n24.
Как сообщили спасательные службы, звонок о пожаре поступил на пульт около 12.00 по местному времени. В настоящее время движение транспорта в районе пожара ограничено, сообщает в соцсети Twitter берлинская транcпортная сеть BVG.
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