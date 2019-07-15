Власти Гессена - земли в центральной части Германии - запретили использовать Office 365 в местных школах. Согласно постановлению комиссара по защите данных и свободе информации республики, использование веб-версии пакета Microsoft в стандартной конфигурации открывает "властям США потенциальный доступ" к персональным данным школьников и учителей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сервис Microsoft сочли небезопасным, поскольку он отправляет служебную информацию в дата-центры, находящиеся в США. Эта информация может включать как отчеты о диагностике программного обеспечения, так и материалы пользователей Office 365 (например, заголовки электронных писем или фрагменты документов, которые были пропущены через функцию перевода или проверки орфографии).

Сбор и передача персональной информации школьников зарубеж противоречит правилам Общего регламента по защите данных (GDPR), которые вступили в силу 25 мая прошлого года. Как пишет The Next Web, лица, которым не исполнилось 16 лет, не имеют права самостоятельно дать такое согласие, а значит, в соответствии с GDPR, пользоваться Office 365 им запрещено. "Государственные учреждения в Германии несут особую ответственность за приемлемость и возможность отслеживания обработки персональных данных", - сказал комиссар.

Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре. Однако в августе 2018-го компания отказалась от этой практики и вновь начала пересылать эту информацию в центры обработки данных, находящиеся в США.

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