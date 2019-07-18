В Ватикане вскрыли две древние могилы, чтобы проверить, есть ли в одной из них тело девочки, загадочно пропавшей в 1983 году. Однако результатом стала новая загадка. В гробницах не нашли ничего, даже останков двух принцесс, которых похоронили в XIX столетии, передает Day.Az со ссылкой на ntdtv.ru.

Эксперты искали тело 15-летней Эмануэлы Орланди, дочери служащего Ватикана. Она бесследно пропала в Риме, отправившись на урок музыки. Долгие годы о её таинственном исчезновении ходило много слухов.

[Лаура Сгро, адвокат]:

"Семье Орланди нужны ответы, у них есть право получить ответы. Прошло 36 лет. Многое произошло: сменились правительства, папы, всё изменилось. Теперь настало время дать этой семье какие-то ответы".

Недавно родственники Орланди получили анонимное письмо. В нём говорилось, что тело девочки может быть спрятано на Тевтонском кладбище под статуей ангела, который держит книгу с надписью "Покойся с миром".

Решили проводить эксгумацию.

[Пиетро Орланди, брат Эмануэлы]:

"Они наткнулись на плиту, сделали в ней отверстие, а под ней было помещение. Они оказались в зале размером три на четыре метра. Первый сюрприз - он был абсолютно пуст. Они открыли вторую гробницу, саркофаг. На ней нужно было лишь сдвинуть плиту. Они посветили, там тоже ничего не было".

Теперь экспертам придётся выяснять, куда делись останки двух принцесс. Одна - София фон Гогенлоэ, умершая в 1836 году, вторая - Шарлотта Фридерика Мекленбургская, которая скончалась в 1840.

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