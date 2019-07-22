ВС Турции готовятся к новым масштабным операциям на севере Сирии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Новые военные операции против сирийского крыла РПК - PYD/YPG будут осуществлены на территории к востоку от реки Евфрат.

Напомним, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.

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