https://news.day.az/world/1140207.html ВС Турции готовятся к новым масштабным операциям на севере Сирии
ВС Турции готовятся к новым масштабным операциям на севере Сирии
ВС Турции готовятся к новым масштабным операциям на севере Сирии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Новые военные операции против сирийского крыла РПК - PYD/YPG будут осуществлены на территории к востоку от реки Евфрат.
Напомним, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.
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