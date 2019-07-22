https://news.day.az/world/1140247.html Мощный взрыв и стрельба в Сомали
Мощный взрыв и стрельба в Сомали
Мощный взрыв прогремел в сомалийской столице Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, взрыв произошел недалеко от контрольно-пропускного пункта на шоссе, ведущем к международному аэропорту Могадишо.
Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что после взрыва на месте происшествия была слышна стрельба.
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