Мощный взрыв прогремел в сомалийской столице Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, взрыв произошел недалеко от контрольно-пропускного пункта на шоссе, ведущем к международному аэропорту Могадишо.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что после взрыва на месте происшествия была слышна стрельба.

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