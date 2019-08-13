Превышающие норму уровни мышьяка в организме обнаружены у 38 детей до 11 лет из французских городов, расположенных в долине реки Орбьель (департамент Од, юг страны). Об этом сообщила во вторник радиостанция Radio France Internationale со ссылкой на региональное управление здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отравленные дети проживают в населенных пунктах, где раньше, по данным радиостанции, находилось считавшееся до 2004 года крупнейшим в мире месторождение мышьяка. В октябре 2018 года в департаменте произошли сильные наводнения и население опасается, что мышьяк и другие опасные вещества распространились со свалок. Отвалы ядовитых пород, расположенные в регионе, исчисляются миллионами тонн.

Проверки на загрязнение мышьяком проводятся в этом году с начала июля в целом ряде населенных пунктов долины Орбьель. Свои протесты по поводу существующей уже много лет неблагоприятной ситуации направили в этом году президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Эдуару Филиппу как местные депутаты, так и жители. Все они требуют принятия срочных мер по борьбе с загрязнением, проведения расследований и инспекций, публикации карты с указанием уровней заражения местности.

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