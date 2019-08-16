Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, скончался в возрасте 74 лет, пишет газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Супруга Нэнси Косгроув Муллис сообщила, что ученый умер 7 августа в своем доме в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич. Причиной смерти стала сердечная и респираторная недостаточность из-за осложнений после пневмонии.

Муллис в 1993 году разделил Нобелевскую премию с британским ученым Майком Смитом.

Исследователь был известен неординарными взглядами и стилем жизни. После защиты диссертации он временно покинул науку, чтобы заняться писательской деятельностью.

Когда в 1995 году адвокаты футболиста О. Джея Симпсона, обвинявшегося в убийстве, пригласили ученого выступить в качестве эксперта на процессе, сторона обвинения дала понять, что поставит под вопрос его показания в связи с известными фактами употребления алкоголя и наркотиков Муллисом. Ученый в суде так и не появился.

В 1998 году была опубликована автобиография Муллиса "Танцующий обнаженным на поле разума", в которой, в частности, он отрицал связь между ВИЧ и СПИДом.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!