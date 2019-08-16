В Бразильском городе Гояния посетитель бара наслаждался пивом, как вдруг в него влетело отлетевшее от автомобиля колесо. Пострадавший был доставлен в больницу, где было выявлено, что он получил травму головы и ушиб печени, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Машина на всех парах неслась по дороге, выбрасывая искры из правого переднего колеса, которого не было на месте - это отчётливо видно в ролике, запечатлённым на камеру видеонаблюдения.

Мужчина общался с друзьями, когда повернул свою голову в сторону визжащего средства передвижения, буквально в это самое мгновение в него и врезалось отсутствующее на своём привычном месте колесо, молниеносно сбив его со стула вместе с пустыми ящиками, стоящими рядом.

"Он дышал и был в сознании", - рассказал друг пострадавшего, который поспешил к нему на помощь после случившегося, а также вызвавший в дальнейшем скорую помощь.

Сидевшие рядом с мужчиной друзья пребывали в шоке, они какое-то время не могли переварить всё то, что случилось с их товарищем несколько секунд назад.

Один из них даже сел в свой автомобиль, чтобы начать преследование автомобилиста на поломанном авто, который так и не смог остановиться, невзирая на то, что его машина имела всего три колеса.

Инцидент произошел 1 августа в 22:42, но широкую известность он приобрёл только лишь 14 августа.

Пострадавшему мужчине была оказана вся необходимая помощь, после чего, спустя несколько дней после аварии, он был выписан из лечебного заведения.

Полиции удалось установить личность автомобилиста, но пока ему не были предъявлены обвинения, так как всё ещё идёт расследование происшествия.

Друзья Да Силвы отметили, что он, должно быть, самый счастливый человек на земле, раз смог отделаться после такого лишь незначительными повреждениями.

Также они поведали о том, что за последние два года мужчина фигурировал в целых пяти автомобильных авариях и сейчас восстанавливался, получив травму ноги, после одной из них, произошедшей в прошлом месяце.

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