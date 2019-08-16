Во время отдыха в Турции скончался 40-летний турист из России Сергей Жук, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В одном из отелей Аланьи (район Антальи) мужчина нырнул в бассейн, но на поверхности потом не появился. Это заметил сотрудник отеля.

Он прыгнул в бассейн и вытащил туриста. Его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось.

Причины его смерти установят во время вскрытия тела в госпитале судебной медицины Антальи, передает "Интерфакс".

Представитель генконсульства России в Анталье подтвердил РИА Новости информацию о том, что в бассейне отеля в Аланье утонул гражданин России.

Там сообщили, что сейчас российские дипломаты работают со страховой компанией и правоохранительными органами Турции, а также готовят документы для репатриации тела в Россию.