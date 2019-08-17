https://news.day.az/world/1147933.html Авиакатастрофа в США, есть погибшие
Авиакатастрофа в США, есть погибшие
В пятницу, 16 августа, в окрестностях города Новый Орлеан (США, штат Луизиана) разбился двухместный легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По предварительным данным, самолет, которым управлял известный каскадер Франк Аугустус, рухнул на землю сразу после вылета из аэропорта Лейкфронт, передает ТАСС. Также на борту была популярная журналист и ведущая телеканала Fox 8 Ненси Паркер, которая снимала сюжет о работе каскадеров и высшем пилотаже.
К настоящему времени причины крушения на данный момент не выяснены.
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