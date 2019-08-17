https://news.day.az/world/1147968.html Страшный взрыв в Стамбуле, есть погибший
Страшный взрыв в Стамбуле, есть погибший
В районе Санджактепе в Стамбуле прогремел взрыв в одном из жилых зданий. Как передает Day.Az, об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что причиной взрыва является утечка газа. В результате взрыва по предварительным данным погиб один человек. Сообщается также, что после взрыва в здании начался пожар.
Жители здания были эвакуированы. О других деталях происшествия не сообщается.
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