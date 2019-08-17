В районе Санджактепе в Стамбуле прогремел взрыв в одном из жилых зданий. Как передает Day.Az, об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной взрыва является утечка газа. В результате взрыва по предварительным данным погиб один человек. Сообщается также, что после взрыва в здании начался пожар.

Жители здания были эвакуированы. О других деталях происшествия не сообщается.

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