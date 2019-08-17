Тридцатилетняя новозеландка Моника Мэтьюс очень стеснялась полноты и мечтала похудеть. Но лишний вес спас ей жизнь, когда она попала в страшную аварию. Об этом пишет the California Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Женщина стала набирать вес после рождения третьего ребенка.

Однажды Моника с подругой и ее мужем вместе ехали в машине, когда в их сторону вылетел черный фургон. Водитель попытался избежать столкновения, свернув в другую сторону, но не успел. В результате аварии Монику зажало на заднем сиденье.

От удара ремень безопасности разрезал ее тело до самого кишечника. Кроме того, у нее были сломаны ребра.

В больнице врач сказал, что женщину спас лишний вес, и если бы не он, ремень прошел бы гораздо глубже в тело, а травмы были бы смертельными.

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