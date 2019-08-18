Воскресная демонстрация в Гонконге, организованная оппозиционным Гражданским фронтом по правам человека, будет мирной, за возникновение любых инцидентов будет ответственна полиция. Об этом заявила журналистам представитель организации Бонни Лан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье оппозиция созвала очередную акцию протеста. Участники акции требуют полностью отозвать рассмотрение закона об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов, ввести проведение прямых всеобщих выборов.

"Мы можем проводить различные формы протестов, сегодня день мира. Мы уверены в гонконгцах, что, как мы и договорились, сегодня протестующие будут абсолютно мирными, как и раньше, но мы переживаем за поведение полиции, если они не будут применять насилие, то все будет хорошо", - заявила Лан.

Она отметила, что организаторы собирались провести марш, но полиция наложила "ненужные ограничения", запретив его. "Поэтому мы не можем провести марш, мы можем провести только этот митинг. Парк Виктория просто не в состоянии вместить всех, потому что этот район может вместить только 100 тысяч человек, а мы ожидаем значительно больше участников", - сказала Лан.

Она выразила надежду, что хаоса не возникнет. "Если это произойдет, то ответственность будет на полиции", подчеркнула представитель организации.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в настоящее время парк практически полностью заполнен.

В Гонконге уже 11-ю неделю продолжаются массовые протесты. Демонстрации начались из-за поправок, которые в случае принятия позволят властям выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!