https://news.day.az/world/1148239.html Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новому
Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новому
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit. Об этом пишет BBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По информации издания, это должно произойти во время первой заграничной поездки политика в новом статусе.
Тем временем, издание The Sunday Times опубликовало правительственный документ, предупреждающий о том, что в стране будет нехватка продовольствия и лекарств, если Лондон решится на "развод" с ЕС без сделки. В этом случае Лондон планирует начать выполнение операции "Желтый молот".
В публикации также говорится о том, что в стране начнут расти цены на продукты и сокращаться рабочие места.
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