Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в результате происшествия погибли два человека. Еще двое получили ранения.

Отмечается, что нападавший задержан. Уточняется, что после совершения преступления мужчина сел на землю и ждал приезда полицейских.

В настоящее время правоохранительные органывыясняют мотивы случившегося.

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