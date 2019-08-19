https://news.day.az/world/1148340.html Мужчина устроил бойню на вокзале в Германии - есть погибшие и раненые
Мужчина устроил бойню на вокзале в Германии - есть погибшие и раненые
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии. Об этом сообщает Bild.
По информации издания, в результате происшествия погибли два человека. Еще двое получили ранения.
Отмечается, что нападавший задержан. Уточняется, что после совершения преступления мужчина сел на землю и ждал приезда полицейских.
В настоящее время правоохранительные органывыясняют мотивы случившегося.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре