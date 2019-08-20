На Филиппинах десятки тысяч человек заразились лихорадкой денге
Число случаев заражения лихорадкой денге на Филиппинах превысило 188 тысяч, 807 человек погибли. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Philippine Star.
Ранее сообщалось, что с начала года и по 20 июля в стране были зарегистрированы 146 тысяч случаев заражения, включая 622 летальных. По данным филиппинского минздрава, такие показатели на 98% превышают прошлогодние за тот же период. В начале августа в стране была объявлена "национальная эпидемия" лихорадки денге на фоне быстрого роста числа инфицированных.
Согласно новым данным ведомства, за период с 1 января 2019 года и по 3 августа в стране зафиксированы 188 562 случая заражения лихорадкой. В результате заболевания скончались в общей сложности 807 человек.
Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре