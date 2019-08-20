Уголовное дело в отношении авиадебошира возбудили в Краснодаре. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Волк сообщила, что суд назначил пять суток ареста мужчине, пытавшемуся разбить головой иллюминатор и из-за которого самолет из Тель-Авива в Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в Краснодаре.

"Отделением дознания Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ", - рассказала Ирина Волк.

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