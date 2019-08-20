https://news.day.az/world/1148913.html У Соломоновых Островов произошло мощное землетрясение
У Соломоновых Островов произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло во вторник у Соломоновых Островов в юго-западной части Тихого океана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 13.03 по времени UTC, очаг землетрясения залегал на глубине 53,6 километра. Эпицентр находился в 91 километре к юго-востоку от населенного пункта Лата.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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