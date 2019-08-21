Власти США задержали мужчину, который, как предполагается, угрожал убить латиноамериканцев в Майами и других частях страны. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении прокуратуры Южного округа штата Флорида.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте минюста США, речь идет о 35-летнем Эрике Лине из штата Мэриленд, он был задержан в Сиэтле (штат Вашингтон) в пятницу. Власти полагают, что в период с 30 мая по 13 августа в социальной сети Facebook мужчина угрожал убить жителя Южной Флориды, а также "всех латиноамериканцев в Майами и других местах".

По данным Washington Post, в Facebook Лин, предположительно, высказывался в поддержку президента США Дональда Трампа и выражал надежду, что тот "начнет расовую войну и крестовый поход". Кроме того, издание отмечает, что мужчина якобы симпатизировал нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

Телеканал CNN сообщил ранее со ссылкой на полицию и ФБР, что американские власти задержали в разных штатах США троих человек, которые могли бы устроить массовую стрельбу.

Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.

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