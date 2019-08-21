Магазин и ресторан "Армения" в Москве получили шквал критики в социальных сетях и на TripAdvisor, сообщает Day.Az со ссылкой на Медузу.

Пользователи фейсбука обрушили рейтинг ресторана "Армения" до двух баллов из пяти. В фейсбуке, а также на TripAdvisor писали, что в ресторане плохая еда, шумно, грязно, маленькое меню, безграмотный персонал.

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