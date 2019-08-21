Северокорейское урановое предприятие сбрасывает радиоактивные отходы в соседнюю реку, подвергая сотни тысяч людей риску рака и другим болезням головного мозга. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о городе Пхенсан в провинции Северная Хванхэ, где находятся урановые рудники. Отмечается, что там же на заводах производится очистка и обогащение урана, после чего грязная вода, судя по снимкам со спутника, сливается в реку Йесоган, которая впадает в Желтое море. Эксперты утверждают, что такие отходы содержат радиоактивный радий и другие тяжелые металлы, в результате чего 400 тысяч человек подвергаются риску рака и других тяжелых болезней. Отмечается, что это уже продолжается как минимум на протяжении 16 лет.

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