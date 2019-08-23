В США могут снизить налоги для среднего класса
Администрация США решила приберечь такой козырь, как снижение налогов, до предвыборной кампании 2020 г.
Как заявил торговый советник Белого дома Ларри Кадлоу, власти предложат к этому времени налоговые послабления для среднего класса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Что касается налоговой политики вообще, мы какое-то время уже думаем над тем, что я называю сокращением налогов 2.0, что будет компиляцией наших лучших идей по дополнительным предложениям о снижении налогового бремени для среднего класса, для офисных работников, малого бизнеса и так далее. Мы не будем выдавать этот законопроект в ближайшее время. Я полагаю, что это произойдет во время избирательной кампании", - заявил Кадлоу журналистам.
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