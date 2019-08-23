Администрация США решила приберечь такой козырь, как снижение налогов, до предвыборной кампании 2020 г.

Как заявил торговый советник Белого дома Ларри Кадлоу, власти предложат к этому времени налоговые послабления для среднего класса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Что касается налоговой политики вообще, мы какое-то время уже думаем над тем, что я называю сокращением налогов 2.0, что будет компиляцией наших лучших идей по дополнительным предложениям о снижении налогового бремени для среднего класса, для офисных работников, малого бизнеса и так далее. Мы не будем выдавать этот законопроект в ближайшее время. Я полагаю, что это произойдет во время избирательной кампании", - заявил Кадлоу журналистам.



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