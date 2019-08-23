В Индии обрушилась стена храма, есть погибшие и раненые
По меньшей мере четыре человека погибли, 27 получили ранения при обрушении стены индуистского храма в северо-восточном индийском штате Западная Бенгалия. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу агентство ANI.
Согласно его данным, инцидент произошел в день празднования Джанмаштами, или дня рождения Кришны, являющегося, по индуистским верованиям, восьмым воплощением бога-хранителя вселенной Вишну. Отмечается, что на момент обрушения стены в святилище находились множество верующих, в том числе женщины и дети.
Причина трагедии пока не установлена. К настоящему моменту пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается медицинская помощь. Полиция ведет расследование случившегося.
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