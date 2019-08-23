Спасаясь от пожара, дедушка с внуком оказались в опасной ситуации - ВИДЕО
Жители города Чанша (провинция Хунань, Китай), ставшие свидетелями этой драматической сцены, пришли в ужас, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
На седьмом этаже многоквартирного дома начался пожар, и некий мужчина с внуком на спине решил спастись от огня, пустившись в очень опасное путешествие - он попытался слезть вниз по наружной стене дома.
Прибывшие на место пожарные не только справились с возгоранием, но и спасли родственников, которые к тому моменту уже оказались этажом ниже. Неизвестно, получили ли дедушка и внук какие-либо травмы. Сообщается только то, что обоих отвезли в больницу на обследование.
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