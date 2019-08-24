Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности ЕС и Оборонного колледжа НАТО относительно перспектив сотрудничества Евросоюза и альянса. В документе, в числе прочего, отмечается, что сближению ЕС и НАТО может способствовать противодействие России, которая "вновь усиливается", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эксперт считает, что США будут шантажировать Европу возможным широкомасштабным конфликтом на ее территории. ЕС может стать театром военных действий между США и РФ, передает РИА Новости. Доклад, по мнению Блохина, отражает страхи, риски и фобии стран ЕС по поводу неопределенности их будущего в условиях "турбулентного мира".

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