Государственный департамент США планирует открыть генконсульство в Гренландии. Об этом агентство Associated Press сообщило в пятницу, 23 августа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предложение об открытии генерального консульства содержится в письме конгрессу США. Как отметили в ведомстве, данная мера необходима в связи с возросшим экономическим и стратегическим интересом Соединенных Штатов к этой территории.

Также в письме отмечается, что дипломатическое представительство станет важнейшим компонентом усилий по расширению присутствия Штатов в Арктике.

Это будет не первый случай открытия генерального консульства США в Гренландии. Дипломатическая миссия США была открыта в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании и закрыта в 1953 году, напоминает газета "Известия".

16 августа текущего года СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался на тему покупки Гренландии, принадлежащей Дании, с целью усиления позиций США в Арктике. На что МИД Гренландии ответил, что остров не продается, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Трамп пошутил. В результате из-за этих слов Трамп отменил свою поездку в Данию.

При этом принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе заявила, что Гренландия может оказаться в распоряжении Соединенных Штатов в случае, если этого захотят жители острова.