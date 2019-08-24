Сегодня неизвестный обстрелял автобус в районе известного туристического города Петры, расположенного в южной части Иордании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным государственного информационного агентства "Петра" со ссылкой на официального представителя Управления безопасности страны, автобус без пассажиров был обстрелян неизвестным. В результате инцидента никто не пострадал. По его словам, автобус принадлежит муниципальным властям района Петры.

В настоящее время ведется расследование.

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