Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

В Китае отметили, что такого рода односторонние действия и прибегание к психологической травле, торговому протекционизму и максимальному давлению нарушают консенсус, достигнутый лидерами двух стран, а также принципы взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Всё это, по мнению Пекина, наносит серьёзный ущерб многосторонней системе торговли и налаженному порядку в международной торговле.

"Китай призывает США не делать неверных оценок сложившейся ситуации, не недооценивать решительность китайского народа, прекратить ошибочные действия, в противном случае ответственность за все последствия будет нести американская сторона", - говорится в заявлении.

Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.