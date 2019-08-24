Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита G7 в Биаррице убедить президента США Дональда Трампа снизить напряженность в сфере мировой торговли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам британского премьера, состояние мировой торговли будет на повестке дня в ходе встречи лидеров "Большой семерки".

"Я очень обеспокоен тем, как все развивается, тем, что растут протекционизм и пошлины", - заявил Джонсон по прибытии на саммит в субботу, 24 августа.

Премьер также признался, что опасается вовлечения Британии в торговые войны, в связи с чем и намерен переговорить с главой Белого дома.

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