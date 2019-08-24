Не менее 60 человек погибли, 101 пострадал в Судане в результате наводнений и сильных ливней, которые начались в стране в начале июля.

Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дожди и наводнения охватили всю страну", - заявил заместитель министра здравоохранения Судана Сулейман Адбуд-Джаббар.

По данным телеканала Al Arabiya, от стихии в первую очередь пострадала провинция Белый Нил на юге страны, затронута и столица Хартум. Большинство смертей вызваны обрушением домов и построек, а также поражением электрическим током.

Сильные ливни идут в этой части Африки с начала минувшего месяца, им сопутствуют неожиданные наводнения. В результате от стихии уже пострадали почти 200 тыс. человек, приводит телеканал данные ООН. Согласно подсчетам правительства Судана, в стране в результате нынешних дождей и наводнений разрушено или повреждено 37 тыс. домов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!