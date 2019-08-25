https://news.day.az/world/1150138.html Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа
Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа
Королева Великобритании и одновременно Австралии Елизавета II пожаловалась австралийскому премьеру Скотту Моррисону на то, что газон на лужайке перед Букингемским дворцом оказался испорчен из-за вертолетов президента США Дональда Трампа, пишет газета Sunday Times.
По ее данным, в ходе государственного визита Трампа в Британию в начале июня вертолеты американского лидера приземлялись на территории дворца дважды в день, из-за чего на газоне остались следы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - процитировал королеву источник, близкий к Моррисону.
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