Сильный лесной пожар бушует на греческом острове Самос, в превентивных целях эвакуированы туристы из пяти гостиниц, сообщили власти острова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации специалистов, пожар начался во второй половине дня в районе Месокампос. На его тушение были направлены 31 пожарный и 13 машин, до темноты воду сбрасывали четыре самолета и два вертолёта, затем в район были переброшены дополнительные силы, десятки добровольцев. К вечеру ситуация улучшилась.

Огонь начался в туристическом районе рядом с гостиницами и жилыми домами.

Сначала из предосторожности были эвакуированы два отеля, затем ещё три, сообщил мэр острова Христодулос Севастакис телеканалу Skai. Были вывезены около тысячи человек, часть из них - морем. Сотни туристов, остановившихся в отелях этого района, были эвакуированы на туристических автобусах. Около 70 человек, оказавшихся на пляже возле огневого фронта, вывезли морем, на лодках и судах с пляжей Гликориза и Протеас, к востоку от Пифагориона. В операции участвовали портовый катер, спасательная шлюпка, два судна Frontex, а также частные катера. Огонь людям не угрожал, опасность была от дыма, сообщила пожарная служба. Сильные пожары произошли и в ряде других районов Греции, где стоит 40-градусная жара и дует сильный ветер. По информации пожарных, за сутки было 56 лесных пожаров, большинство из них были потушены на начальной стадии.

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