Учителям в Австрии следует запретить носить мусульманские платки в школах во избежание пропаганды религиозных течений, которые иначе нежели на Западе определяют роль женщины в обществе. С таким заявлением выступила консервативная Австрийская народная партия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Австрийская народная партия во главе с экс-канцлером страны Себастьяном Курцем является фаворитом на предстоящих в сентябре парламентских выборах в Австрийской Республике. По их итогам будет сформировано новое правительство. Эта политическая сила представила программу развития системы образования, исключающей использование религиозной символики, которая может оказывать влияние на мировоззрение учащихся и способствовать распространению враждебных идеологий.

План партии состоит из трех пунктов: расширение запрета на ношение платка в школах, введение урока этики для учеников, которые отказались изучать основы религии, и усиление контроля за учебными пособиями по изучению ислама.

"Платок является демонстративным символом, который может оказать политическое влияние на учеников. Преподавательницы в платках представляют собой определенное идеологическое течение и пропагандируют систему общества, в которой роль женщины отличается от привычной западному обществу картины. В связи с этим мы хотим, чтобы преподавательницы не носили платков", - сказано, в частности, в заявлении партии. Консерваторы также хотят запретить носить платки ученицам до 14-летнего возраста, чтобы защитить детей и молодежь от принуждения и социального давления.

В 2018 году парламент Австрии запретил носить хиджаб в детских садах. В мае 2019 года был принят запрет на хиджаб в начальных школах. Он вступит в силу с началом нового учебного года в сентябре, а его нарушение повлечет за собой штраф для родителей в €440.

В Австрии с 1 октября 2017 года действует "запрет на паранджу" - федеральный закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах. Он касается в первую очередь носителей паранджи, бурки и никаба, а также распространяется на людей, которые прячут лицо в общественных местах или на транспорте. Нарушение постановления влечет за собой денежный штраф в размере €150.

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