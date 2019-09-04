Жители китайской провинции Фуцзянь достали труп 40-килограммовой козы из желудка четырехметрового питона. Видео, снятое очевидцем, опубликовала газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Фермер по фамилии Яо заявил, что с начала текущего года он лишился 20 коз. Мужчина искал пропавшее животное и обнаружил возле фермы огромного питона.

"Его живот был так раздут, - вспоминает китаец. - Я сразу понял, что он съел одну из моих коз".

Яо позвал на помощь лесников и местных жителей. Они подняли хвост питона на горку, чтобы змее было легче выплюнуть козу.

"Ему потребовалось на это около часа", - добавил фермер.

В результате питона отвезли в приют для диких животных Anxi Temporary Wild Animal Shelter. Позже змею планируют выпустить в естественную среду обитания.

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